Le minerarie pareggiano con la Dinamo

Pareggio esterno (2-2) sul campo della Dinamo Florentia per le ragazze del calcio a 5 del Follonica Gavorrano. Una partita calda dal punto di vista agonistico che si sblocca dopo appena 2 minuti: Vincenti mette una palla filtrante per l’inserimento di Falcini, che porta il Follonica Gavorrano in vantaggio. Al 12’ l’arbitro decreta un calcio di rigore che viene trasformato da Jumi e il match torna in equilibrio. Le ragazze biancorossoblù non demordono e trovano al 20’ il nuovo vantaggio con Alocci, su assist di Vincenti. Ma ancora al 25’ la Dinamo Florenzia trova il pareggio che sancisce il definitivo 2-2. Il secondo tempo rimane acceso, ma il punteggio non cambia. "Partita molto sentita e ben giocata dalle ragazze che, con qualche tiro più preciso, avrebbero potuto portare i tre punti a casa – commenta il mister Roberto D’Antoni –. Buona la prova del capitano Vincenti".