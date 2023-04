Le maremmane impegnate nei playoff

Oggi alle 21 inizia l’avventura playoff della Pallavolo Follonica. La formazione femminile, impegnata nei turni eliminatori per provare il salto da serie D a serie C, stasera al Palagolfo di Follonica ospita il Volley Arno Montevarchi per il primo incontro del girone promozione. Sei le formazioni inserite nel gruppo Q di questa seconda fase: Pallavolo Follonica, Volley Arno Montevarchi, Mcdonald’s Volley Porcari, Valdarninsieme, Team Project Calenzano, Jenco Volley School. La fase playoff si svolgerà in tre giornate. Il team di Jenco Volley School, avendolo affrontato durante la stagione regolare. Decima giornata della fase playoff per l’Invicta impegnata nel torneo di serie D maschile. Dopo alti e bassi i giovani ragazzi allenati dai coach Rolando e Corazzesi oggi alle 18 saranno impegnati sul campo pistoiese del Zona Mazzoni. Il turno odierno però offre la possibilità di tornare a vincere, dato che la squadra di Pistoia è ultima con 6 punti, e pare un avversario abbordabile.