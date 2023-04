Le "Invicta Girls" vanno al tappeto con il Buggiano

Arriva la prima sconfitta stagionale (penultima gara dell’anno) per le "Invicta Girls" della categoria Under 16. Le giovani maremmane sono state battute in trasferta dai campioni territoriali dell’ appenino toscano del Upv Buggiano per 3 set a 1 (25-27, 25-19, 25-21, 25-21). Le ragazze di Ausanio e Chiappelli hanno purtroppo giocato una gara discontinua con molti alti e bassi.

"La gara è stata approcciata dal punto di vista tattico in maniera corretta – hanno detto – ma mentalmente abbiamo tenuto solo per alcuni tratti del match e a questi livelli fa la differenza tra vittoria e sconfitta. Siamo fuori dalla corsa per il primo posto, che è già di Scandicci con una giornata d’anticipo, e per il secondo posto non dipende più da noi. Abbiamo un’ultima gara da giocare in casa proprio contro Scandicci e servirà un’ ottima prestazione delle nostre ragazze per congedarsi dal campionato nel migliore dei modi".