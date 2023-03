Le Invicta Girls superano anche l’Arezzo

Quarta vittoria consecutiva al Regionale per la formazione Under 16 dell’Invicta dei coach Ausanio e Chiappelli. Le "Invicta Girls" piegano un coriaceo Arezzo al tiebreak (3-2 il finale) in trasferta e rimangono in scia delle teste di serie Scandicci, Siena e Buggiano del girone unico che porterà alla classifica finale per le finali nazionali. "Un 3 a 2 che mette in chiaro molte cose, tra cui la nostra voglia di lottare su ogni palla da parte di tutti – hanno commentato i tecnici alla fine della partita – lo stato di forma è quello che è per le tante partite disputate, ma le partite che si susseguono tra Under 16 e 18 vanno giocate tutte al massimo e non possiamo calare il livello d’attenzione, visto il buono standard delle altre squadre. Le ultime tre gare stagionali saranno tre scontri diretti e decisivi. Ed essere arrivati qua a lottare per questo è un motivo di grande onore e orgoglio". Domani intanto, la maggior parte della squadra Under 16 effettuerà la prima semifinale regionale nella categoria Under 18. Ad affrontare la squadra maremmana al pala Mercurio sarà il Savino del Bene Scandicci.