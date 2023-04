Le "Invicta Girl" sono terze Bronzo a livello Toscano

Con la sconfitta per 3 set a 0 (30-32, 15-25, 18-25) contro i campioni regionali della Savino del Bene Volley Scandicci si conclude il campionato per le "Invicta Girl" nella categoria Under 16 con un prestigioso terzo posto in regione . Oltre 150 le squadre iscritte al campionato Under 16 in Toscana e Invicta Volleyball Grosseto, al secondo anno nel femminile, sale sul gradino più basso del podio regionale. "È stata una stagione strepitosa, siamo orgogliosi delle nostre ragazze – esordiscono i coach Vittoria Ausanio e Andrea Chiappelli – un percorso netto: 18 vittorie e solo due le sconfitte subite lungo tutto un campionato tra territoriale e regionale proprio con le squadre che parteciperanno ai Nazionali; un titolo territoriale vinto che a Grosseto nella categoria Under 16 mancava da più di dieci anni ed una crescita tecnica e personale da parte di tutte le atlete. La sola idea di poter "sognare" il Nazionale, fa capire dell’impresa compiuta da queste ragazze; non capita tutti gli anni. Non siamo una squadra selezionata, scelta o proveniente da unioni o progetti di società che ad ogni stagione sono ai vertici per provare a vincere, quindi solo applausi per queste ragazze". Sono state gettate delle basi importanti anche nel femminile e l’obiettivo nelle future stagioni sarà proprio quello di poter essere competitivi a livello giovanile. La rosa: Alfieri, Ambrosecchio, Bosi, Bianco, Cappelli, Coratti, Corridori, Geracitano, Goracci, Innocenzi, Parronchi, Petrucci, Pizzatti, Rolando.