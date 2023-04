Le interviste dopo il match

Soddisfatti per la vittoria sul Seravezza Pozzi, soddisfatti per aver ormai la certezza dei playoff e soddisfatti per l’accordo con l’Empoli. I massimi dirigenti del Follonica Gavorrano possono passare adesso una serena Pasqua dopo il successo di ieri per 2-1. "Siamo soddisfatti della gara, anche se potevamo fare di più – ha detto Luigi Mansi, patron dei minerari, a fine incontro – e sono soddisfatto dell’annata in generale. I nostri valori possono esprimersi meglio. Raggiungiamo comunque i playoff, come da programma e abbiamo creato un nuovo accordo di collaborazione con l’Empoli a livello giovanile".

In questi giorni infatti il Follonica Gavorrano, per quanto riguarda il settore giovanile, ha stipulato un accordo di collaborazione con la società azzurra di serie A. "Non vogliamo una promozione all’anno – ha aggiunto Mansi – la nostra realtà ci consente di sviluppare il calcio dilettantistico e valorizzare i giovani. L’Empoli ci dà queste garanzie, è una società che cura molto i settori giovanili. Questa è l’unica strada che ci può dare soddisfazione, ed è l’unica strada per riportare in alto il calcio italiano". Si accoda poi a Mansi anche il presidente Paolo Balloni. "Siamo onorati di far parte di questa collaborazione – ha aggiunto –. Inoltre il 28 maggio sul nostro campo si giocherà la finale di Coppa Italia di serie D, scelta dalla Lega. E questo scelta ci onora".