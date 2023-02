L’Atletico Maremma supera 2-1 il Castiglioncello nell’anticipo di campionato

Nell’anticipo della 21^ giornata di Promozione, sul terreno di gioco del Michele Burioni di San Donato, l’Atletico Maremma ha battuto 2-1 il Castiglioncello, al termine di una partita ben giocata da entrambe le squadre. Partenza veemente dei rossoverdi di casa che nei primi 10 minuti sfioravano il gol in tre occasioni. Al 21’, in area piccola, era Presicci a mettere in gol la rete del vantaggio maremmano. Alla mezzora giungeva il raddoppio grazie ad un rigore trasformato da Anichini. Allo scadere del primo tempo altro rigore, ma questa volta per l’undici ospite che veniva trasformato da Moscati che accorciava le distanze. A inizio ripresa gli ospiti aumentavano il ritmo risultando pericolosi in più di un’occasione. Ma la squadra di Lorenzini si difendeva con ordine e nei 20 minuti finali riprendeva il comando del gioco conquistando tre punti molto importanti che la rilanciano nella lotta per i play off. ATLETICO MAREMMA: Barbanera, Giustarini, Bianciardi, Sgherri, Ferraro, Forieri, Presicci, Rigutini, Rossetti, Anichini, Begnardi. A disp. Galeazzi, Sarzilla, Ercoli, G. Vettori, Coli, Fusini. All. Lorenzini. CASTIGLIONCELLO: Marchiò, Gigoni, Francalanci, Rossi, Nucci, Simoni, Grandi, Mori, Moscati, Macchia, Bernini. A disp. Baldini, Andrisani, Giannini, Lami, Stacchini, Del Soldato, Balducci, Bardi, Orlandini. All. Citi. Arbitro: Sorvillo di Piombino. Reti: 21’ Presicci, 30’ (r) Anichini, 45’ (r) Moscati.

Intanto oggi, alle 15, scenderanno in campo, entrambe in trasferta, le altre due formazioni maremmane. Il S. Andrea sarà ospite dell’Atletico Piombino mentre l’Invictasauro a Rosetti di Cecina se la vedrà con il Saline.