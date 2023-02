L’Atletico Maremma sconfitto tre a zero dalla capolista Sporting Cecina

Nell’anticipo del 19° turno di Promozione, al "Burioni" di San Donato, l’Atletico Maremma è stato sconfitto dall’imbattuta capolista Sporting Cecina per 3-0. Nel primo quarto d’ora i rossoverdi hanno giocato alla pari con l’undici cecinese. Poi, al 20’ era Lorenzini a rompere gli equilibri segnando di testa sugli sviluppi di un corner. La squadra di Fabio Lorenzini lottava su tutti i palloni ma in fase risolutiva non riusciva a finalizzare e al 38’ era il rossoblù Facenna a sfiorare il raddoppio. Nella ripresa dopo cinque minuti giungeva il raddoppio degli ospiti firmato da N. Milano che batteva sottomisura Bigoni. Quest’ultimo, per proteste veniva espulso lasciando i suoi in dieci. Fra i pali andava Barbanera. In inferiorità numerica i rossoverdi provavano a recuperare ma nel finale, a 10’ dalla termine, era Rovini a fare tris per lo Sporting. Una battuta d’arresto per l’Atletico che può anche starci anche se sono state troppe le ingenuità commesse. Atletico Maremma: Bigoni, Giustarini, Bianciardi, Sgherri, Ferraro, Begnardi, Anichini, Rigutini, Fusini, Coli, A. Vettori. A disp. Barbanera, Loffredo, Barbini, Sabatini, Rossetti, Capitani, G. Vettori, Forieri. All. Lorenzini. Cecina: Cappellini, Startari, C. Milano, Facenna, Modica, Lorenzini, N. Milano, Zoppi, Skerma, El Falahi, Diagne. A disp. Nassi, Fiorentini, Pagliai, Ajdini, Balleri, Gnilli, Rovini, Giannini, Moroni. All. Miano. Arbitro: Macca di Pisa. Reti: 20’ Lorenzini, 50’ N. Milano, 80’ Rovini. Espulso 51’ Bigoni.

Oggi alle 15, invece, al "Frida Bottinelli Brogelli" si disputerà l’atteso derby maremmano fra l’Invictasauro di Maggio e il Sant’Andrea di Cinelli, alla ricerca di punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica.