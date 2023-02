L’Atletico Maremma riceve la visita del Castiglioncello

Anticipo di campionato nel girone C di Promozione. Oggi, infatti scende in campo in anticipo l’Atletico Maremma. La formazione allenata da Fabio Lorenzini alle 15, al Burioni di San Donato, attende l’arrivo del Castiglioncello per l’ottava giornata del girone di ritorno del campionato. Anticipo forzato visto come oramai la Figc Toscana ha disposto una serie di anticipi al sabato ogni fine settimana per i campionati di Eccellenza e Promozione per la criticità relativa allla scarsità di arbitri in Toscana che oramai da anni costringe i vari campionati agli anticipi. Opportunità importante per i rossoverdi contro un avversario alla portata, che lotta anch’esso per la corsa alla salvezza. I maremmani, dopo una metà di stagione difficile, si erano ripresi ad inizio 2023, ed ora sono in piena corsa per ottenere la salvezza diretta nel campionato di Promozione. Vincere quindi sarà fondamentale per il proseguimento del cammino nel girone C. Sempre oggi giocheranno in anticipo Atletico Etruria-Urbino Taccola e Ponsacco-Sporting Cecina; domani invece scenderanno in campo, come da regolare calendario, Atletico Piombino-Sant’Andrea, Colli Marittimi-Geotermica, Gambassi-San Miniato, Saline-Invictasauro.