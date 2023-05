L’Atletico Maremma batte 1-0 il Venturina

L’apertura del girone C della "Coppa Bruno Passalacqua" significa ammirare l’Atletico Maremma (nella foto) superare (1-0) il Venturina. Un successo seminato alla perfezione nella prima frazione, raccolto nel secondo tempo anche dovendo soffrire il ritorno degli avversari. Il tecnico Bisacco lancia sul terreno una sfilza di otto Allievi (2006) coadiuvati da due 2005 e un 2004. La risposta dei giovanissimi è lampante, costruttiva. Rapidità, praticità, unione d’intenti, mutuo soccorso, sono le chiavi con cui l’Atletico non permette al Venturina di manovrare negli spazi, di tenere palla, di ragionare. Con laterali veloci, inserimenti cronometrici, raddoppi e tanta voglia di giocare i verdi avvolgono il terreno di gioco con una intensità mai in calo. I biancocelesti del Venturina cadono in questa ragnatela andando in difficoltà e faticando molto per trovare sbocchi alle loro geometrie. Il rendimento dei ragazzi di Giacomini migliora nella ripresa dove non mancano le occasioni, anche clamorose, per toccare il pareggio, ma l’imprecisione al tiro e una traversa negano questo sforzo collettivo. La rete decisiva dopo 18’ dal via: Vettori cattura l’ennesimo pallone sulla tre quarti, lancio per Bertocchi, tiro preciso e sfera in rete.

ATLETICO MAREMMA: Uccelletti, Filiè (43’ st Parnisari), Solimeno (24’ st Ferrante), Rispoli (39’ st Angeli), Talenti, Lunghi, Bertocchi (17’ st Pennacchi), Sabatini, Fusini, Vettori, Sarzilla (20’ st Bonucci). A disposizione: Galeazzi, Fulda, Alfano. Allenatore: Fabio Bisacco.

VENTURINA: Pallini, Canessa, Tassi (1’ st Rincon), Pontilunghi, Calò, Acquafresca (1’ st Bellini), Miele (28’ st Sovran), Romagnoli, Taddei, Makarov (12’ st Cozzolino), Sili (1’ st Di Dato). A disposizione: Donati, Lolini. Allenatore: Dario Giacomini.

Arbitro: Andrea Cava

Rete: 18’ Bertocchi.

Note: ammoniti Sabatini, Pontilunghi. Calci d’angolo 2 – 5. Recupero: 2’ + 5’.