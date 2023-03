L’Atlante sconfitto 7-2 dal Bologna

Atlante Grosseto sconfitto 7-2 in casa del Bologna, con un passivo probabilmente troppo pesante, per i biancorossi che hanno gettato al vento troppe occasioni da rete. Vantaggio iniziale di Cavina al 2’, che poi si ripete allo scadere di tempo. Raddoppio dei locali con Radesco, mentre Spada insacca la rete al quarto d’ora. Fra un tiro e l’altro i biancorossi accorciano le distanze solo al 17’ con Liburdi, fallendo altre palle gol limpide. Inizio ripresa equilibrato, finché gli emiliani siglano tre reti fra il 12’ e il 14’chiudendo praticamente l’incontro. Solo il 7-2 di Nil rende meno amara la sconfitta. Insomma una giornata da dimenticare per i biancorossi, dove l’unica nota positiva è stata il pareggio della terza Sangiovannese, ora distante due punti.

BOLOGNA: Guandeline, De Vecchis, Radesco, Revert, Spada, Ansaloni, Cavina, Giampaolo, Romano, Paciaroni, Anselmo, Beltrami. All. Carobbi. ATLANTE: Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Baluardi, Nil, Falaschi, Gianneschi, Mateo, Liburdi, Tamberi, Pittaro. All. Izzo. Reti: 2’ e 20’ Cavina, 5’ Radesco, 15’ Spada, 17’ Liburdi, 12’ st Romano, 13’ Giampaolo, 14’ Ansaloni, 16’ Nil.