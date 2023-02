L’Atlante sbanca anche Fucecchio e non si ferma più

Nona vittoria di fila e big match in cassaforte per l’Under 19 dell’Atlante Grosseto. I ragazzi allenati da mister Alessandro Izzo hanno sbancato Fucecchio con un sonoro 8-4 e si regalano così il primato in solitaria nel girone H. La sfida è stata bella e combattuta, con Lessi ad aprire le marcature con una doppietta, seguito da Jesus. Il Fucecchio non è stato a guardare, reagendo con con Montalbano e Dika ma Kacper con due reti riporta ancora avanti i grossetani. Dopo il riposo, maremmani a segno con Galeota e poi Agnelli per il 7-2. Reazione dei fiorentini ancora con Montalbano e Pellegrini, ma il guizzo finale di Jesus fissa il risultato sull’8-4. "Ci eravamo promessi di vincerle tutte dopo la sconfitta dell’andata – ha detto il tecnico Alessandro Izzo – e lo abbiamo fatto. Siamo stati straordinari, abbiamo condotto sempre la gara. È stata una bella partita, onore al Fucecchio che ha lottato fino alla fine". FUCECCHIO: Mirdita, Nelli, Donno, Turco, Pellegrini, Dika, Minneci, Qevani, Montalbano, Montanelli, Novi, Settesoldi. All. Poli. ATLANTE: Guarducci L., Agnelli, Cardone, Kacper, Nil, Morante, Lessi, Galeota, Poggiaroni, Guarducci F., Jesus. All. Izzo. Reti: Lessi (2), Jesus (2), Montalbano (2), Kacper (2), Dika, Galeota, Agnelli, Pellegrini.