L’Atlante pareggia con il Città di Massa

Primo pareggio stagionale per gli Under 19 dell’Atlante, che impattano 4-4 contro il Città di Massa dopo dodici vittorie. Gara da montagne russe per i grossetani, già campioni regionali, stavolta fallaci in area di rigore e sorpresi dai rivali, che si portano sullo 0-3 con la doppietta di Diegogiampietro e l’acuto di Mainolfi. A inizio ripresa bottino e risposta fra Jesus e Laaribi, ma fra il 14’ e il 16’ arriva la tripletta di un ispirato Kacper ad evitare il passivo. Un pareggio che può starci, visto come la formazione grossetana ha già vinto il campionato. ATLANTE GROSSETO: Guarducci, Agnelli, Kacper, Cipollini, Poggiaroni, Ettaro, Galeota, Serghey, Jesus. All. Izzo.

CITTA’ DI MASSA: Salvadori, Fartei, Mignani, Mainolfi, Oulez, Diegogiampietro, Zanca, Castagnoli, Laaribi. All. Fialdini.

Arbitro: Alaimo di Pisa; cronometrista Bucceri di Pisa.

Reti: 2’ e 4’ Diegogiampietro, 16’ Mainolfi, 3’ st Jesus, 4’ st Laaribi, 14’ st, 15’ st e 16’ st Kacper.