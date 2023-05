L’Atlante ospita il Modena Capezzo

La stagione sportiva per l’Atlante Grosseto è da scrivere nel libri della società grossetana con il colore rosso vivo. Archiviata la promozione in A2 della prima squadra, prosegue il cammino dell’under 19. Il team allenato da Alessandro Izzo dopo aver vinto il proprio campionato, si è superato vincendo anche la semifinale dei playoff contro il Fucecchio e la finale battendo nettamente anche il Pontedera. Ora per i ragazzi grossetani, che essendo già classicatosi tra i primi sedici in Italia, il cammino si fa sempre più arduo, dato che iniziano gli scontri a livello nazionale e proprio oggi pomeriggio, con inizio alle 15, al Palabombonera attendono la visita degli emiliani del Modena Capezzo che hanno superato prima il Cesena e nella finale ha avuto la meglio nei confronti dell’Olimpia Regium di Reggio Emilia. I convocati dal tecnico Alessandro Izzo: Guarducci, Pittaro, Agnelli, Serghej, Galeota, Poggiaroni, Kacper, Lessi, Cardone, Didac, Jesus.