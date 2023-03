L’Atlante oggi ospita il Balca Poggese Izzo: "Gara fondamentale, voglio i tre punti"

Dopo la sconfitta di Bologna, l’Atlante torna in campo per la volata finale del campionato di serie B di calcio a 5. Per la formazione di mister Alessandro Izzo si apre un tour de force: oggi alle 16.30 al Palabombonera arriva la formazione bolognese del Balca Poggese. I grossetani guidata da Federico Baluardi (nella foto) hanno a disposizione tre gare interne e due trasferte sulla carta abbordabili. "Quella contro il Balca Poggese è la partita più importante della stagione – spiega Izzo –, quindi pretendo un grande, grandissimo Atlante. E’ molto difficile sapere se le ultime due sconfitte sono arrivate per meriti altrui oppure per demeriti nostri, il Balca rappresenta per noi la partita della stagione e non possiamo sbagliare, voglio assolutamente i tre punti e una prestazione importantissima". Questi i convocati: Tamberi, Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Kacper, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Cardone.

Per quanto riguarda la formazione Under 19 Nazionale, quando mancano tre gare al termine del campionato sono sufficienti tre punti per aggiudicarsi la vittoria del torneo. La prima occasione è domani mattina quando al Palabombonera alle 11 arriverà il Prato.