L’Atlante Grosseto con la Sangiovannese Una partita che può valere la promozione

L’Atlante Grosseto prova il colpo promozione. Si gioca infatti oggi il big match per la promozione diretta la penultima fatica di campionato dell’Atlante Grosseto, che incrocerà gli scarpini con la Sangiovannese, sul parquet amico del Palabombonera per il campionato di serie B. Posta altissima quella di domani, con gli aretini superiori ai grossetani di due punti. Sfida quindi, come si intende, da dentro o fuori. Un successo oggi vorrebbe dire avere un pezzo in categoria superiore per la società del presidente Tonelli. Il fischio d’inizio è alle 16 alla Bombonera; la società biancorossa ha raccomandato massima partecipazione all’evento, totalmente gratuito, con rinfresco finale. Dopo l’amaro verdetto dei tribunali federali poi l’Atlante Grosseto dovrà anche recuperare l’incontro col Pontedera. Prima perso sul campo, poi vinto a tavolino, e ora che si dovrà rigiocare. Pensando all’incontro di oggi, chi vince potrà quasi mettere un piede in serie A2. "Vogliamo fare la storia – ha detto mister Alessandro Izzo (nella foto) – e faremo di tutto per aggiungere un altro tassello a questa fantastica stagione". I convocati: Tamberi, Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Kacper, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi.