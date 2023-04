L’Atlante Grosseto batte 5-2 la Sangiovannese e il sogno promozione continua

L’Atlante Grosseto batte 5-2 la Sangiovannese in casa e continua ad alimentare il suo sogno promozione. Il team di serie B, allenato da coach Alessandro Izzo, ha avuto la meglio dei valdarnesi davanti ad un palazzetto pieno di tifosi. Nel primo tempo doppio vantaggio dei ragazzi di mister Izzo con Liburdi e capitan Gianneschi, a segno al 7’ e al 19’. Nella ripresa il risultato cambia all’11’ col 2-1 di Righeschi. Poco dopo espulsione a danno degli ospiti, con i padroni di casa adesso con l’uomo in più che insistono e trovano l’angolino del 3-1 con Baluardi. Segue la doppietta di Mateo, che sfrutta anche la porta rivale sguarnita, per il riversarsi continuo degli aretini in area grossetana. Il Grosseto chiude con tutti Under 19 in campo, che collezionano un paio di incursioni e giocate difensive e concedono appena una rete indolore a Bellocci al 19’ inoltrato. Al fischio finale parte la festa biancorossa per un sorpasso pesantissimo, con tutti ad abbracciare tutti, compreso il patron Lamioni. Sabato prossimo, l’ultima fatica in casa dell’Arpi Nova. ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi, Tamberi. All. Izzo. SANGIOVANNESE: Ortolani, Fugazzotto, Antunes, Belloci D., Bellocci A., Faelli, D’Alterio, Pugliese, Righeschi, Molina, Barreno, Manetti. All. Diaz.

Reti: 7’ Liburdi, 19’ Gianneschi, 11’ st Righeschi, 14’ st Baluardi, 15’ st e 17’ st Mateo, 19’ st Bellocci A.