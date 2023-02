L’Atlante capitola in casa dopo dieci vittorie Il Pontedera viola il PalaBombonera

Incredibile sconfitta per l’Atlante Grosseto nel campionato di serie B di calcio a 5. I biancorossi di mister Izzo, dopo dieci vittorie di fila, hanno perso in casa 5-3 dal Pontedera. Seconda sconfitta in campionato per i biancorossi, sorpresi nel derby toscana al Palabombonera. Vantaggio lampo del Pontedera con rete di Ramirez dopo poco più di dieci secondi dal fischio d’inizio. All’8 arriva il raddoppio ospite su punizione. Al 13’ fallo su Liburdi e punizione, con tocco decisivo di capitan Gianneschi ad accorciare le distanze, ma neanche un minuto dopo, su mischia da calcio d’angolo, Caciagli ripristina il doppio vantaggio. Nella ripresa Rodrigo infila per il 2-3. L’Atlante prova la reazione ma fatica. Fino a che al 16’ arriva il pareggio di Falaschi; ma ancora una volta non passano che pochi secondi e il Pontedera si riporta avanti con Zanoboni. Negli ultimi minuti arriva il gol beffa di Cerri, direttamente su rilancio dello stesso portiere coi biancorossi sguarniti.