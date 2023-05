L’Atlante ad un passo dal traguardo A2 La promozione passa sul campo dell’Arpi Nova

L’Atlante va a caccia della promozione a A2 di calcio a 5. La formazione di mister Alessandro Izzo (nella foto) oggi giocherà l’ultima sfida di campionato di serie B contro l’Arpi Nova. Dopo il successo del turno precedente contro la Sangiovannese la formazione grossetana ha quasi ipotecato un posto per la promozione diretta in A2. Oggi i maremmani alle 16 sono attesi a Campi Bisenzio dall’Arpi Nova per un derby toscano che, classifica alla mano, sembrerebbe non dovere creare troppe apprensioni ai grossetani. "Contro la Sangiovannese abbiamo fatto una grande prova – spiega mister Izzo – matura, equilibrata ed intelligente. Siamo stati una squadra vera in ogni singolo aspetto e questo ha fatto la differenza. Ora abbiamo l’appuntamento con la storia, possiamo scrivere nuove ed importanti pagine per la nostra società. Un’eventuale promozione della prima squadra e la vittoria del campionato Under 19, credo che a Grosseto non sia si sia mai visto e noi vogliamo assolutamente vincere e poter festeggiare, ma servirà una grande prova". I convocati: Tamberi, Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Baluardi, Nil, Gianneschi, Kacper, Falaschi, Mateo, Guarducci.