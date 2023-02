La ventesima giornata di Seconda categoria con gli scenari del girone D che si sono scombinati sette giorni fa. L’Argentario è tornato in vetta al campionato, ma oggi la formazione di mister Berni non avrà una sfida semplice. Infatti è in programma la trasferta a Scarlino, contro un team che ha ottime individualità. Dietro, il Manciano, che ha perso il primato, prova a riprendersi contro un Alberese che lotta per la salvezza. Il terzo incomodo, seppur staccato, il Sorano sarà sul campo di un Caldana la cui cura Coppola sembra funzionare. In ottica playoff proverà a vincere ancora il Campagnatico contro la Nuova. In ottica salvezza, derby amiatino tra Virtus e Santa Fiora, non proprio tranquille. Il programma: girone C, Montieri- Salviano, Guasticce-Ribolla; Caldana-Sorano, Castell’Azzara-Cinigiano, Manciano-Alberese, Nuova Grosseto-Campagnatico, Roccastrada-Rispescia, S. Quirico-Marina, Scarlino-Argentario, Virtus Amiata-S. Fiora.