L’Argentario prova ad allungare

L’Argentario prova a "scappare" nella ventunesima giornata del girone D di Seconda categoria. Il team di Berni, che ha un punto di vantaggio sul Manciano, oggi ospita il Roccastrada. Dietro infatti il Manciano non avrà vita facile sul campo di un Cinigiano sempre ostico e che ha necessità di fare punti per allontanarsi dalla zona playout. Il Sorano, terzo, incontra una Nuova Grosseto in crisi di risultati, per una vittoria che appare alla portata.

Il programma. Girone C: La Cantera Gabbro-Montieri, Ribolla-Suvereto. Girone D: Alberese-Virtus Amiata, Argentario-Roccastrada, Campagnatico-Castell’Azzara, Cinigiano-Manciano, Santa Fiora-Scarlino, Marina-Caldana, Rispescia-San Quirico, Sorano-Nuova Grosseto.