Lamioni: "Dagli altri campi molti risultati a noi sfavorevoli"

Post-partita con tutta l’attenzione ai risulati che provengono dagli altri campi che, come previsto, condannano il Grosseto al play-out contro il Terranuova Traina.

Mister Roberto Cretaz commenta così la prova dei suoi. "Volevamo e dovevamo vincere è così è stato, peccato non sia bastato per evitare i playout. La gara l’abbiamo fatta noi, come logico che fosse, già nel primo tempo abbiamo fallito diverse occasioni per passare in vantaggio, poi siamo riusciti a segnare nelle ripresa quel gol che ci ha permesso di vincere meritatamente. I ragazzi hanno fatto bene, entrando in campo concentrati e decisi a portare a casa questi tre punti che, purtroppo, non sono bastati. Ora non ci resta che preparare al meglio la sfida di domenica, la squadra crede fermamente nella salvezza".

Salvezza diretta sfumata anche pe ri risultati maturati sugli altri campi e il patron Giovanni Lamioni mastica amaro.

"Sono diverse giornate che dagli altri campi arrivano risultati sfavorevoli al Grosseto – dice Lamioni –. Noi le ultime tre gare le abbiamo giocate bene, sarebbe stata sufficiente lavittoria con la Pianese (ma ci sono stati negati due rigori clamorosi) o con il Terranuova per essere fuori dalla mischia. Noi abbiamo rilevato la società con la squadra penultima in classifica e sapevamo che sarebbe stata dura, ma siamo convinti che la salvezza arriverà".

"Noi anche oggi abbiamo fatto il nostro dovere – dice il direttore generale Filippo Vetrini –, ma è chiaro che i punti persi per strada alla fine sono stati tanti. Siamo comunque sereni e fiduciosi nella giustizia sportiva, perché il ricorso presentato nei confronti del Seravezza non può non essere accolto".

Certo è che il match di domenica prossima avrà un forte impatto emotivo, anche se si giocherà a Poggibonsi a porte chiuse e contro un avversario imprevedibile, senza grosse qualità tecniche ma molto fisico e determinato.