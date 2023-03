Lacchini vince il "Trofeo Nencioni" E’ il primo successo in carriera

Prima vittoria in carriera per il maremmano Simone Lacchini. E’ arrivata a Riotorto la prima vittoria in carriera per il ciclista del team "Scoglio Cycling" vittorioso nel "Trofeo Alessandro Nencioni". Un grande risultato per il sodalizio di Porto Santo Stefano presieduto da Marco Solari. Il trentatreenne corridore argentarino ha iniziato a correre nel 2018 nella squadra di Maurizio Rosi per poi passare alla società Scoglio nella passata stagione. Lacchini è stato protagonista fin dalle prima fase di una corsa che ha affrontato con grande determinazione: è andato in fuga al secondo giro dei quattro in programma per un totale di 65 chilometri assieme a Gabriele Benedetti della Speedy Capezzano Pianore per poi batterlo nei metri finali. La volata del gruppo ha invece visto imporsi Federico Colonna del Team Stefan. "Ringrazio tutta la mia squadra – afferma Lacchini – che ha collaborato affinché la mia azione arrivasse al traguardo. Dedico la vittoria la a mio nonno Renzo Carotti: se ne è andato nei giorni scorsi, anche lui è stato un ciclista". Comprensibile la soddisfazione in casa della società Scoglio per questa importante vittoria che rilancia le ambizioni in vista dei prossimi appuntamenti.