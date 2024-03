La ventitreesima giornata. Scontro tra Invictasauro ed Atletico Maremma: il derby per i playoff

Derby tutto maremmano per provare ad agguantare un altro posto nei playoff. La ventitreesima giornata del girone B di Promozione vedrà andare in scena in via Adda lo scontro tra Invictasauro ed Atletico Maremma. Anticipo di giornata tra due formazioni che puntano entrambe ad un posto nei playoff, o comunque a tenersi alla larga dalla zona playout. Grossetani allenati da Michele De Masi, settimi a quota 31 punti, Atletico Maremma quinto con 34; un match nel match. Tra il fatto che è un derby e la posta in palio, saranno novanta minuti importanti per entrambe le formazioni.

Domani invece in campo Belvedere e Sant’andrea. Il Belvedere di Giallini invece, dopo la sofferta vittoria scorsa, oggi fa visita al Montelupo, formazione di metà classifica sempre insidiosa. I rossoneri rincorrono ancora, seppur distanti 8 punti, la possibilità di rientrare sulle due battistrada. Anche se la questione pare alquanto difficile. Ultima chiamata per il Sant’Andrea: i biancocelesti oggi ospitano il Castiglioncello. Maremmani penultimi con 12 punti, livornesi dodicesimi con 26. Il Sant’Andrea deve fare punti per rimanere in scia all’Armando Picchi che ha 3 punti in più.

Il programma: Invictasauro-Atletico Maremma, Montelupo-Belvedere, Sant’Andrea-Castiglioncello.