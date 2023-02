La "Tutela del minore" nello sport Convegno organizzato dall’Invictasauro

Un convegno importante che ha avuto un grande successo. Merito dell’Invictasauro. La società grossetana del presidente Paolo Brogelli ha organizzato un convegno sull’importante tema sulla "tutela del minore". L’incontro si è svolto al centro sportivo della società grossetana ed è stato un grande successo. C’è stata una numerosa partecipazione di tecnici e dirigenti che, al termine del convegno, si sono detti soddisfatti per le nozioni acquisite. Il relatore, il dottor Dominici, già collaboratore del settore giovanile e scolastico del contratto regionale della Figc, nonché responsabile del progetto Tutela dei Minori, ha illustrato l’importanza di aderire e svolgere tale progetto, che sicuramente diventerà obbligatorio nei prossimi anni per tutte le Scuole calcio. Una scelta della Figc vista l’importanza della prevenzione del bullismo, del razzismo e della violenza dai danni dei minori. "Abbiamo fortemente voluto questo incontro – spiega Maurizio Bruni (nella foto), responsabile tecnico della scuola calcio dell’Invictasauro –, e al termine dello stesso tutti i presenti sono stati stimolati in vista del futuro e vogliosi di approfondire tale argomento vista l’importanza che lo stesso riveste in questo momento storico".