La ‘strana’ scelta della sede Si gioca a San Sepolcro

Grosseto-Terranuova Traiana, gara unica, valida per i playout, verrà disputata domenica alle 16 a Sansepolcro. Questa la decisione presa dalla Lega Nazionale Dilettanti. "Una scelta inspiegabile – dice il presidente Antonio Fiorini – perché noi pensavamo a una località nel Senese o addirittura a Siena, visto che essendo una gara a porte chiuse non c’erano problemi di ordine pubblico". Amareggiato e deluso il dg Filippo Vetrini: "Nulla, che vuoi che dica". La richiesta presentata dal Grosseto di sospendere i playout in attesa della conclusione del "caso Seravezza Pozzi", quindi, non è stata presa in considerazione per cui i biancorossi di mister Cretaz domenica saranno impegnati contro il Terranuova Traiana. Le due squadre si sono incontrate (1-1) domenica 23 aprile nella gara di ritorno. Il match, autentico spareggio-salvezza, sarà disputato a porte chiuse per la squalifica dello "Zecchini". In caso di parità anche dopo i supplementari si salverà il Grosseto che ha a disposizione due risultati su tre avendo concluso la regular season con una migliore posizione. Ieri lavoro differenziato per Cretella, Giustarini e Pasciuti. Presenti all’allenamento il presidente Fiorini e il patron Lamioni, che, facendo sospendere ha parlato, in mezzo al campo, con la squadra. Curiosità: Grosseto dista da Sansepolcro 171 chilometri mentre da Terranuova Bracciolini a Sansepolcro ci sono 71 km.