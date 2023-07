La stagione del Grifone Con la Viola verso il sold out

Grande interesse per l’amichevole con la Fiorentina in programma l’1 agosto (inizio alle 20.45): già esauriti i biglietti di tribuna laterale Nord, Sud e Vip. Sono ancora disponibili posti in vendita per la curva Nord e Curva Sud. I tagliandi sono acquistabili sul circuito Ciaotickets, al Centro sportivo di Roselle, alla tabaccheria Stolzi e al Bar Edicola La Vasca. Gli sportivi maremmani, però, cominciano ad entrare nel clima del campionato verso il quale c’è tanto interesse ed entusiasmo che si dovrebbero trasformare nella campagna abbonamenti in corso di svolgimento. E proprio in questa direzione si colloca la conferenza stampa in programma per domenica alle 11 nella sala riunioni del Centro sportivo di Roselle per la presentazione del nuovo responasabile tecnico della prima squadra Vitaliano Bonuccelli. La conferenza sarà trasmessa in diretta sui canali social della società.

Intanto la società biancorossa si è assicurata a titolo temporaneo dalla Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Aprili (nella foto), centrocampista classe 2004. Nella passata stagione il calciatore ha disputato la sua prima annata in serie D con la maglia del Prato dove ha collezionato 35 presenze realizzando due reti.