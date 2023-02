La prima volta in campo di Chechi Come collaboratore di mister Cretaz

Fedele al suo motto "devo tenere tutti i giocatori sulla corda" l’allenatore Roberto Cretaz nella partitella di ieri pomeriggio al "Palazzoli" ha mescolato le carte in vista del derby che domenica vedrà di scena allo "Zecchini" il Livorno di mister Esposito. Assente lo squalificato Giustarini, per quello che si è visto è probabile che il tecnico valdostano possa iniziare il match con una difesa a cinque (con problemi di scelta), un centrocampo a tre (Cretella, Pasciuti, Diambo) ed un attacco a due (Gomez. Aleksic). Ieri il centrocampista Diambo è uscito anzitempo dal campo, per motivi precauzionali, dopo aver ricevuto una botta ad una caviglia durante un’azione di gioco. Ieri si è rivisto in campo con la tuta Riccardo Chechi nuovo collaboratore tecnico di mister Cretaz. E da buon difensore l’ex biancorosso ha cominciato a dare i primi consigli.

Ricordiamo che per domenica è stata indetta la Giornata Biancorossa e che i biglietti saranno nominativi. Inoltre su indicazione della Questura è stata emanata una ordinanza del sindaco Vivarelli Colonna che modifica, per domenica, la circolazione nelle vie e nelle piazze limitrofe allo stadio "Zecchini" dalle 10,30 alle 18,30 in previsione dell’arrivo di numerosi tifosi della squadra ospite. Divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli all’interno dell’area compresa tra il "rilevato" ferroviario, tratto dal sottopasso ponte dei Macelli al sottopasso via Aldi, via Aldi, via Michelangelo, piazza Donatello, via Michelangelo, piazza Sanzio e viale Telamonio, tratto da piazza Sanzio al "rilevato" ferroviario.