La Polisportiva Barbanella Uno brilla nel circuito Csi

Giorni intensi per le atlete e i tecnici della Polisportiva Barbanella Uno. A Manciano si è svolta la seconda tappa del circuito regionale Csi di ginnastica artistica. La Polisportiva Barbanella Uno, con le sue allenatrici Claudia Salvadore, Azzurra Terminali e Serena Sabato ha schierato in pedana ben 70 giovani atlete, assicurandosi, il primo posto come società con il maggior numero di atleti. A livello individuale nella categoria Lupette Large (7 anni) Aurora Romiti e Miriam Di Gregorio hanno conquistato rispettivamente il primo e secondo gradino del podio. Nella categoria Ragazze Large podio tutto della Polisportiva con Elisa De Santis prima, Anna Capasso seconda e Martina Radiconi terza. Nella categoria Ragazze Large specialità, Beatrice Imbasciati ha vinto l’oro sia alla trave che al volteggio, medaglia d’argento per Bianca Cavini sia al corpo libero che al volteggio, medaglia d’ argento per Sofia Benassi alla trave e medaglia di bronzo per Giada Martellini al volteggio.Nella categoria Medium Tigrotte medaglia di bronzo per Emilia Cambur alla trave. Nella categoria Medium Allieve medaglia d’oro per Elena Biagioli al volteggio. Nelle gare a squadre: primo posto per Noemi Della Posta, Noemi Francalacci, Anna Vannucchi, Aurora Rossi e Sofia Baricci nella categoria Medium Allieve.