La Pallavolo Grosseto non regge l’urto dello Ius Arezzo

Sconfitta casalinga per la Pallavolo Grosseto Luca Consani nel campionato di serie B2 femminile. Le ragazze allenate da coach Rossano Rossi, davanti al pubblico amico, hanno perso 3-1 nella diciottesima giornata di campionato. A violare il palazzetto grossetano è stata la Ius Pallavolo Arezzo, vittoriosa 20-25, 15-25, 25-17, 16-25. Sfida praticamente mai in discussione, con le aretine che erano arrivate a Grosseto in grande forma a ereduci da cinque successi consecutivi. D’altro canto le grossetane erano ancora una volta in formazione rimaneggiata. Tanto che la società ha integrato il roster con l’ingresso in rosa delle giovani Martina Paoli e Lucrezia Bertelli, provenienti dalla squadra di serie C per aiutare le compagne di B2. La formazione grossetana sperava in qualcosa di più e la classifica continua ad essere deficitaria, visto come le grossetane sono in piena zona rossa. "Il risultato è giusto – ha detto a fine gara coach Rossano Rossi (nella foto) -, le nostre avversarie hanno giocato veramente bene. Eravamo senza Bacci e Ciavattini, con un centrale del 2006 che ha fatto quello che poteva fare nonostante la giovane età. L’Arezzo non ci ha regalato niente, avevano maggiori soluzioni in attacco potendo contare su un organico di tutto rispetto".