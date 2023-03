La Pallavolo Grosseto cade sul campo dell’Empoli

La Pallavolo Grosseto Luca Consani torna da Empoli con una sconfitta pesante (3-0: 25-23, 27-25, 25-23) non tanto nel punteggio, quando per l’occasione gettata al vento dalle ragazze di coach Rossano Rossi. Perso il primo set 25-23, nel secondo e terzo set la formazione biancorossa si è trovata abbondantemente avanti, e per due volte – ad un passo dal vincere la frazione – si è fatta recuperare e sconfiggere. Due blackout che dimostrano come la squadra abbia soprattutto limiti caratteriali. Nonostante la forza dell’Empoli Pallavolo le grossetane hanno giocato alla pari, gettando però alle ortiche troppi palloni. Il primo set è stato giocato a viso aperte dalle grossetane, pur al cospetto di una formazione davvero organizzata. Le ragazze di coach Rossaso Rossi sono state sul 16 pari, finché le empolesi con un break importante hanno allungato di due lunghezze, prima del tie beak di Rossi. Lì si è spenta la luce alla Pallavolo Grosseto che ha incassato il 23-19 avendo difficoltà in ricezione, portandosi poi 23-20. Un sussulto di orgoglio del team di Rossi ha riportato sul 23-22 l’incontro. Purtroppo un errore in battuta ha regalato poi il set point all’Empoli Pallavolo. Un muro fuori delle grossetane è valso il 25-23 per Empoli che ha portato a cas aun durissimo primo set. Nel secondo set le grossetane sono partite subito forte fino al 17-10 con ottimi attacchi e una solida difesa. Poi però l’ennesimo blackout: con la palla set, sul 24-21, alla Pallavolo Grosseto è venuto il braccino, con Empoli capace di impattare sul 24 pari per poi andare sul 25 pari con difficoltà. Un errore clamoroso delle grossetane ha dato il 26-25 alle padrone di casa, che poi hanno chiuso con una schiacciata senza opposizione, vincendo un set che sembrava impossibile. Nel terzo set la squadra è partitaarrivando poi al 17-13 e poi 22-20, ma ancora una volta il team allenato da Rossano Rossi ha gettato al vento il set, e quindi l’incontro avendo fretta di chiudere i punti con giocate poco precise fino al pareggio e poi al sorpasso fino al definitivo 25-23.