La Pallavolo Follonica ospite del Casciavola L’Invicta affronta a Livorno il Borgo Rosso

Nella serie D femminile la Pallavolo Follonica prova a sbancare il campo del Casciavola per rimanere in scia alle prime due, mentre la Pallavolo Grosseto ospita Calci nel tentativo di tornare a muovere la classifica. La Pallavolo Follonica, terza in classifica con 39 punti, alle 18 sarà a Cascina per sfidare il Katinka Travel Casciavola, formazione abbastanza alla portata delle ragazze di coah Giuseppe D’Auge (nella foto). La Pallavolo Grosseto di coach Maurizio Natalini invece, ultima in classifica, ospita Facile Salire Vbc Calci nel tentativo di provare a fare punti. Il programma: Guest Care Volley Rosignano-Amba Cavallini Pontedera, Robur Massa- Jenco Volley School, Pallavolo Grosseto-Facile Salire Vbc Calci, Katinka Travel Casciavola-Pallavolo Follonica, Migliarino Volley-Volley Livorno, Ospedalieri Volley riposa, Gsd Pallavolo Orsaro-Tomei Livorno. Quarto giornata della fase playoff per il campionarto di serie D maschile di volley con l’Invictavolleyball che va a caccia della seconda vittoria consecutiva. Dopo una sconfitta e una vittoria al quinto set, nella terza giornata della seconda fase la formazione di Rolando e Corazzesi si era imposta con autorità sulla Zona Mazzoni. Oggi alle 21 quarto turno della fase promozione, con i grossetani che saranno impegnati a Livorno contro il Borgo Rosso Volley.