La Marsiliana chiede strada al Civitella

Terzultima giornata di campionato in Terza categoria con la capolista Marsiliana impegnata in quel di Civitella. Dopo aver preso un margine di due punti sulle inseguitrici i giallorossi oggi dovranno uscire dal, difficile, campo di Civitella con un successo per poi volare in Seconda categoria. Dietro, spera la Castiglionese che oggi al Valdrighi ospita uno Scansano ancora in corsa playoff, seppur con misere speranze. La Maglianese, scivolata al terzo posto, dovrà provare a rialzarsi contro un Orbetello Scalo oramai fuori dai giochi per i piani alti. Bella sfida quella che si prospetta a Roccatederighi tra Alta Maremma e Paganico, mentre il Pitigliano non dovrebbe avere problemi in casa col fanalino di coda Semproniano. Il programma: Alta Maremma-Paganico, Aurora Pitigliano-Semproniano, Batignano-Capalbio, Braccagni-Sticciano, Castiglionese-Scansano, Civitella-Marsiliana, Maglianese-Orbetello Scalo.