La Marsiliana a un passo dalla Seconda

Ultima giornata di campionato in Terza categoria con la vittoria del campionato che si deciderà oggi. Marsiliana e Castiglionese, prima e seconda staccate di due punti, potrebbero entrambe festeggiare. La Marsiliana capolista infatti non avrà una sfida tranquilla, in quel di Pitigliano contro una formazione allenata dal suo ex allenatore Massimiliano Ercole. Pitigliano fuori dai playoff e senza più ambizioni, ma i gialloblù di sicuro non si scanseranno. Spera la Castiglionese. I rossoblù se la vedranno in casa contro il Semproniano per un incontro che dovrebbe essere una formalità visto il divario tra le due formazioni. La Maglianese riposa, ed è già certa di essere finalista playoff. Il programma: Batignano-Atletico Grosseto, Alta Maremma-Orbetello Scalo, Pitigliano-Marsiliana, Braccagni-Paganico, Castiglionese-Semproniano, Civitella-Capalbio, Scansano-Sticciano.