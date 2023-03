La Maglianese prova l’aggancio in vetta

La Maglianese sogna l’aggancio alla vetta. Con il turno di riposo della Marsiliana, oggi la Maglianese di mister Darini, seconda in classifica, vincendo a Semproniano, aggancerebbe i cugini al primo posto. Non dovrebbe essere difficile per i giallorossi tornare dalle pendici dell’Amiata, visto come il Semproniano ha un solo punto in classifica. Dietro, prova a rientrare anche la Castiglionese, terza, che oggi sarà in casa contro l’Aurora Pitigliano in una sfida tra terza e quarta in classifica. Il programma: Braccagni-Atletico Grosseto, Castiglionese-Aurora Pitigliano, Orbetello Scalo-Capalbio, Paganico-Batignano, Scansano-Alta Maremma, Semproniano-Maglianese, Sticciano-Civitella.