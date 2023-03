La Juniores di Ricca sconfitta 2-0 dal Prato

La prima squadra del Follonica Gavorrano sta tirando il fiato in vista de rush finale di serie D. La pausa per la Viareggio Cup servirà agli uomini di Marco Bonura per recuperare le energie, guarire da qualche acciacco e ripartire in forma per le ultime giornate del torneo. Intanto proseguono i campionati giovanili. E’ terminata con una sconfitta a domicilio la sfida della Juniores biancorossoblù contro il Prato. I ragazzi di Giacomo Ricca escono dal terreno di gioco con il risultato di 0-2, ma i giovani minerari giocano una gara senza riserve provando anche a impensierire il portiere ospite in diverse occasioni, soprattutto nella ripresa, dopo una prima frazione un po’ sulle gambe. "Il Prato è un’ottima squadra, ben organizzata, con delle ottime individualità – commenta mister Ricca –. Noi purtroppo abbiamo regalato completamente il primo tempo, giocando male e non da squadra. Su una disattenzione abbiamo preso il gol dello 0-1, mentre a inizio ripresa è arrivato il raddoppio degli ospiti su un’azione simile. Non siamo riusciti però a rimettere in discussione il risultato". Nel prossimo turno i ragazzi faranno visita al Città di Castello. Tre vittorie e un pareggio esterno, ottimo il bilancio del settore giovanile nell’ultimo week end. L’unico pari di giornata è quello degli Allievi regionali classe 2006, che in casa dell’Invictasauro escono con il punteggio di 1-1. Bella vittoria interna invece per gli Allievi 2007, che escono con un buon 3-1 dalla sfida con la Nuova Grosseto. Nel prossimo turno i biancorossoblù faranno visita al Livorno 9. E ottima vittoria interna anche per i Giovanissimi regionali 2008, che battono l’Invictasauro con il più classico dei risultati (2-0 il finale). Nel prossimo turno è in programma un’altra sfida casalinga, questa volta contro il Virtus Montaione Gambassi. La vittoria più larga della settimana è ad opera dei Giovanissimi 2009, che regolano per 6-0 l’Audace Isola d’Elba tra le mura amiche. Nel prossimo turno è in programma la trasferta in casa de La Boracifera.