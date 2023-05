La Gea vince la Coppa Toscana nell’Under 17 femminile

Impresa della Gea che per il secondo anno consecutivo alza al cielo la Coppa Toscana Under 17 femminile: sul campo di Monteriggioni la formazione grossetana ha superato in finale il Costone Siena per 51-31 grazie a un secondo tempo straordinario. Il primo quarto si è chiuso in perfetta parità, mentre nel secondo il Costone ha trovato un break che gli ha consentito di andare all’intervallo sul 24-20. Nella ripresa Faragli e compagne si sono guardate negli occhi e hanno ribaltato la situazione già nel terzo periodo, chiuso sopra 37-30. Per non rischiare di essere riprese dalle senesi, le geine hanno compiuto un ultimo sforzo e nell’ultimo tempino hanno infilato un parziale di 14-1, che ha dice lunga sulla voglia delle grossetane di regalare al presidente Furi questo trofeo. Siena ha accusato il colpo e non ha potuto che applaudire le avversarie. Gea: Tanganelli 6, L. Picchianti, Nucci, Valleriani, Panella 2, Di Traglia, Merlini, Nunziatini 19, Di Michele 15, M. Picchianti 2, Faragli 7, Rapisarda.