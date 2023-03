La Gea vince il derby con l’Arcidosso

La Gea inizia con una netta affermazione nel derby con l’Arcidosso (104-84 il finale) la fase a orologio del campionato di Prima divisione. Contri e compagni hanno infatti portato a casa due punti fondamentali grazie ad un travolgente ultimo quarto con un parziale di 37-17, dopo che nelle frazioni centrali gli amiatini avevano dato filo da torcere ai padroni di casa. La Gea è partita benissimo, mettendo insieme un bottino di 13 punti, che è stato però ribaltato dall’Arcidosso con un parziale di 23-7. Nella ripresa, Grosseto ha pareggiato i conti nel terzo quarto, per poi prendere il largo nel finale. Per la Gea bene l’attacco, con due giocatori sopra i trenta punti (Scurti e Contri) e due che hanno chiuso a 17 (Mazzei) e 21 (Baffetti). Quattordici le triple firmate dai quattro bomber di casa. Agli ospiti non è bastata una superlativa prova del solito Bassetti, arrivato a quota 41 punti, grazie anche a 5 triple.