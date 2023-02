Colpo della formazione di Prima Divisione maschile della Gea Basketball Grosseto che si aggiudica il big match di Piombino (69-77) e aggancia Arcidosso in seconda posizione, alle spalle dell’Argentario. Trascinata da Mattia Contri, autore di 39 punti con 5 triple (il capitano è arrivato a 242 punti stagionali), la Gea Basket Grosseto ha operato lo scatto decisivo nell’ultimo quarto, al termine di un confronto appassionante. I biancorossi guidati da Andrea Ciolfi hanno messo la testa avanti nei primi 10 minuti, confezionando un margine di cinque lunghezze. Immediata la reazione del Piombino Basket Club che infila un parziale di 20-10 e va all’intervallo lungo sopra di cinque. Nella ripresa Contri e Lorenzo Scurti prendono per mano la squadra grossetana e la portano al 30’ sul 51-51. Negli ultimi 10 minuti i 18 punti di capitan Contri e i quattro a testa di Mazzei e di Scurti (ottima la prestazione con 17 punti, con 2 tiri dalla lunga distanza), dalla lunetta, consentono al Grosseto di prendere otto lunghezze di margine. Una prova di carattere in vista di un altro incontro decisivo per i playoff contro l’Arcidosso, in programma stasera alle 21 al palasport di via Austria. Gea Basket Grosseto: Scurti 17, Malfanti 4, Muntean 2, Contri 39, Farinaceo 1, Di Nisio, Mazzei 7, Benedetti, Nencioni, Burzi 7.