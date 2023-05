La Gea va ai playoff Bene anche il Grosseto

Sorrisi per la Promozione della Pallacanestro Grosseto e per la Prima Divisione della Gea Basket Grosseto. Ottima vittoria nell’ultima gara di campionato per la Pallacanestro Grosseto che chiude la stagione con quattro vittorie di fila sbancando il Fontevivo di San Miniato con il punteg-gio di 69-60. Si conclude così il campionato di Promozione che vede la squadra di Manganelli e Terrosi collocarsi in una buona settima posizione di un girone molto combattuto. Anche in questa occasione i ragazzi hanno fornito un’ottima prova, in li-nea con tutte le altre della seconda fase di campionato: la partita con San Miniato si è evoluta per tre quarti all’insegna di un sostanziale equilibrio, in attesa del rush finale, in cui è emersa la maggior determinazione dei grossetani che, presi per mano da Malentacchi, autore di tredici punti nell’ultimo tempino, hanno portato a casa l’intera posta. Pallacanestro Grosseto: Barabesi 8, Conti 16, Erman, Malentacchi 17, Perfetti 6, Ciacci 10, Zucchini, Terrosi 4, Franzese 6, Caselli 2, Ginesi. Coach Man-ganelli-Terrosi.

La Gea Basket invece si qualifica matematicamente per i playoff finali del campionato di Prima divisione. I ragazzi di Andrea Ciolfi hanno avuto la meglio della Wolf Pi-stoia (67-63) al termine di una partita non facile, che i biancorossi si sono aggiudicati con una bella prova di carattere. Nel primo tempo i grossetani hanno messo subito la testa avanti con venticinque punti, con una bella partenza di Giacomo Pierozzi e tre triple di Mattia Contri. I pistoiesi si sono rifatti sotto e sono arrivati al 30’ con due punti di vantaggio. Il cuore della Gea ha però permesso di chiudere con la quarta vittoria su cinque incontri di questa seconda fase. La Gea chiude almeno al secondo posto e affronterà Prato nella finale per la Promozione al meglio delle tre partite. Gea: Druda 6, Malfanti, Scarpino, Baffetti 5, Contri 18, Di Nisio, Pierozzi 9, Scurti 21, Mazzei 2, Benedetti, Burzi 2, Baccheschi 4. Coach Ciolfi.