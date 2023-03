La Gea, un rullo compressore Valdera finisce ko

La Gea Basketball Grosseto si conferma un rullo compressore davanti al pubblico amico, ottenendo la dodicesima vittoria di fila nel campionato di serie D: in via Austria è arrivata una vittoria a spese della Pallacanestro Valdera (66-58 il finale), che solo nell’ultimo quarto è riuscita a impensierire i ragazzi di Marco Santolamazza, ma ha avuto il merito di non uscire mai dalla partita. Furi e compagni hanno dimostrato fin da subito la loro superiorità e questo ha permesso al tecnico grossetano di ruotare gli undici giocatori a disposizione. Un successo tranquillo, arrivato a una buona difesa e a una serie di canestri al momento giusto. Solo nel finale un calo di concentrazione ha rimesso in discussione, solo per un paio di azioni, la partita. Gea: Canuzzi 14, Bambini 2, Roberti 2, Morgia 7, Furi 9, Simonelli, Ricciarelli 2, Mazzei 10, Romboli 11, Baccheschi, Piccoli 9. All. Marco Santolamazza.