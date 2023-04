La Gea sconfitta si congeda dai playoff

La Gea Basketball Grosseto saluta i playoff dopo la sconfitta casalinga contro Valdicornia (66-71) nel campionato di serie D. I ragazzi di Marco Santolamazza nella dodicesima giornata del girone B di serie D si sono arresi, per la prima volta in casa, allo Studio Arcadia Valdicornia (66-71), al termine di una partita appassionante, dai due volti. I grossetani, dopo un inizio scoppiettante con il risultato in bilico, hanno preso in mano la gara trovando un margine di vantaggio di dieci lunghezze al primo riposo, che sono diventati tredici, dopo aver raggiunto un massimo divario di 14 sul 42-28. Nel secondo tempo i livornesi di Alex Blanco hanno ribaltato l’incontro. "Dispiace aver perso la partita – ha detto a fine partita il tecnico Marco Santolamazza - ma dobbiamo ammettere che Valdicornia è una grande squadra, ripeto a mio parere la migliore del girone". GEA GROSSETO: Canuzzi 8, Bambini 3, Morgia 12, Furi 8, Ricciarelli, Delfino, Simonelli 4, Scurti 15, Romboli 5, Mazzei 1, Baccheschi, Piccoli 10. All. Marco Santolamazza.