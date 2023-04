La Gea saluta i propri tifosi al PalaAustria Oggi penultima di campionato con San Vincenzo

La Gea Grosseto si congeda dal pubblico amico ospitando la seconda della classe San Vincenzo. Gea Grosseto-San Vincenzo Basket, in programma oggi alle 18 al Palasport di via Austria, nelle speranze del quintetto grossetano doveva essere il tentativo di aggancio ai playoff di serie D. Da due settimane, però, i ragazzi di Marco Santolamazza, dopo la prima sconfitta casalinga dell’intera stagione, sono fuori da ogni giochi e il big-match valido per la penultima giornata del girone B diventa fondamentale solo per i livornesi. Per la Gea, nonostante non conti niente ai fini della classifica, non è però una partita come le altre: i biancorossi vogliono salutare nel migliore dei modi il loro pubblico, al termine di una comunque bella stagione, cercando nel contempo di vendicare il rovescio della gara d’andata: 91-54. I convocati: Bambini, Morgia, Furi, Ricciarelli, Delfino, Simonelli, Scurti, Romboli, Mazzei, Baccheschi, Piccoli.