La Gea non può fallire Trasferta a Vaiano

Trasferta da vincere a tutti i costi per la Gea Basket Grosseto. Si gioca oggi alle 18, al PalaNenni di Vaiano, l’undicesima giornata del girone di ritorno di serie D. La formazione di coach Marco Santolamazza è chiamata a fare risultato pieno sul parquet del Centro Minibasket Valbisenzio, tredicesima forza del girone, oramai fuori dai giochi playoff da tempo ma che dovrà guardarsi dal non rischiare di finire nella parte bassa della classifica. I grossetani invece, quinti in classifica, devono cercare di rimanere in scia a Chiesina Uzzanese e Valdicornia, che hanno entrambe quattro punti in più dei biancorossi. Nelle ultime trasferte la Gea ha giocato a singhiozzo, finendo per scivolare in classifica.