La Gea è ospite del Wolf Pistoia

Trasferta sul parquet del Wolf Pistoia per la Gea Basket Grosseto. La formazione biancorossa, impegnata nel tredicesimo turno di ritorno del campionato di serie D, oggi alle 18 è atteso da un match contro il fanalino di coda. Ma i ragazzi di coach Marco Santolamazza, avendo perso la possibilità di giocare i playoff, sono senza stimoli da qui a fine campionato. Però il tecnico non vuole cali di tensione, per provare a fare bottino pieno da qui a fine campionato.

"Sarà una partita facile sulla carta, ma poi non sarà così – spiega Santolamazza –. Il campo non è bello. Dobbiamo approcciarla seriamente per non fare brutte figure. I ragazzi sono carichi, mancano tre partite, vedremo fino in fondo quello che abbiamo raccolto. Non voglio mollare, fino alla fine dobbiamo provare ad arrivare quarti. Ci aspettano poi delle sfide importanti. Dobbiamo starci con la testa e giocare la nostra pallacanestro".