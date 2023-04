La Gea di Faragli supera di slancio il Prato (46-32)

Ottava vittoria nella poule salvezza di serie C per le ragazze della Gea Basketball Grosseto che si sbarazzano del Prato (46-32). Il coach Luca Faragli è partito con il quintetto migliore e alla fine del primo quarto, grazie a una buona difesa, il margine di vantaggio era già di dieci punti. Pensando alla Coppa Toscana under 17 e al recupero di mercoledì prossimo contro il Chimenti Livorno, il tecnico della Gea nel secondo quarto ha fatto ruotare tutta la panchina e le pratesi ne hanno approfittato per accorciare. La partita è stata sempre in pieno controllo delle maremmane che nella ripresa sono ripartite e solamente per alcuni minuti Prato si è fatto minaccioso, portandosi a meno tre. E’ bastato però un colpo di acceleratore per chiudere in scioltezza con 14 punti di margine. GEA: Di Stano, Tanganelli 7, Panella, Lambardi 4, Cipolletta 6, Linda Picchianti 3, Melissa Picchianti, Faragli 5, De Michele 7, Nunziatini 9, Vinci. All. Faragli.