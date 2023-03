La Gea, con tante assenze, si arrende sul campo di Lucca

La Gea Grosseto lotta per 35’ sul campo della Libertas ma cede nel finale (76-62). I ragazzi di Marco Santolamazza hanno fornito una grande prestazione, addirittura migliore di quella contro Bottegone, ma non sono riusciti a portare a casa i due punti, anche a causa delle numerose assenze, ultima delle quali quella di Mattia Ricciarelli, che ha costretto il tecnico a mettere a referto solo nove giocatori. Nel primo quarto, dopo un bel testa a testa, Libertas Lucca è riuscito a spuntarla di un punto, per poi andare all’intervallo lungo sopra di sette. A inizio ripresa è tornata prepotentemente sotto la Gea, che è addirittura passata in vantaggio, prima di subire proprio allo scadere del 30’ il 54-52 firmato da Guidi. L’equilibrio l’ha fatto da padrone fino al 35’, poi la Libertas ha approfittato della stanchezza ospite per mettere in cassaforte la vittoria. "Non posso recriminare, se non per la mancata vittoria – commenta il coach Marco Santolamazza a fine incontro –. I miei ragazzi sono stati bravi per 35’ a tenere testa a una bella squadra come Lucca, hanno difeso bene, finalmente hanno avuto buoni percentuali dalla lunetta".

GEA GROSSETO: Canuzzi 27, Bambini 2, Morgia 14, Furi 6, Simonelli, Romboli 5, Mazzei, Baccheschi, Piccoli 8. Coach Marco Santolamazza.