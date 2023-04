La Gea chiude la stagione a Castelfranco. Santolamazza: "Voglio la vittoria"

Ultima fatica dell’anno per la formazione maschile senior della Gea Basket Grosseto. Oggi il team di serie D giocherà alle 18.30 sul parquet del Castelfranco Frogs per poi concludere un’annata che è conclusa senza l’accesso ai playoff. Per il team allenato da coach Marco Santolamazza hanno pesato alla lunga le assenze di Roberto, Ricciarelli, Mari, Piccoli e gli altri, alle prese quasi ogni settimana con qualche fastidio fisico, che non hanno permesso all’allenatore di avere sempre tutti a disposizione. La formazione grossetana, comunque vadano le cose, chiuderà al sesto posto in classifica, mentre Castelfranco è dodicesimo.

"Bisogna finire dignitosamente questo campionato. Dobbiamo ribaltare le nostre prestazioni nelle ultime sfide fuori casa, dobbiamo giocare di squadra. Lottare fino in fondo e non dare niente per scontato – spiega coach Marco Santolamazza –. Vogliamo finire con una vittoria anche se ai fini della classifica non conta nulla. Bisognerà dar seguito alle trasferte vinte, o dove abbiamo giocato bene. A Pistoia siamo andati male, ma prima, sia a Montemurlo che a Vaiano avevamo giocato bene. Dobbiamo ritrovarci".

Con oggi si conclude quindi la stagione ufficiale del team di serie D ma coach Santolamazza resterà in palestra per tutto maggio. "Ruoterò tutto il roster a disposizione nell’ultima partita – conclude il tecnico dei biancorossi –. Dopo la fine del torneo continueremo ad allenarci fino a fine maggio, quando poi ci sarà il rompete le righe".