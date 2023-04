La coppia regina Boscarini-Stankiewicz domina anche il "Trofeo del Donatore"

La classifica ufficiale del "Trofeo del Donatore", che ha aperto il "Trofeo Corri nella Maremma 2023" ha visto ancora una volta il dominio della famiglia Boscarini-Stankiewicz. Non è nuova la coppia dei vincitori, con Jacopo Boscarini della Atletica Costa d’Argento primo assoluto (novantottesima vittoria di tappa nel circuito e settima tra le mura di Grosseto) e Katerina Stankiewicz del Team Marathon Bike ha vinto in campo femminile, ottenendo la settantaseiesima affermazione nel circuito Corri nella Maremma e il sesto successo nel Trofeo del Donatore. Ma la sorpresa di giornata arriva da un personaggio molto noto al mondo Uisp ovvero il trentacinquenne roccastradino Tiziano Lori (IV Stormo) già campione nazionale Marathon di mountain bike, che ultimamente si è dato al podismo, ed ha spezzato una possibile doppietta Costa d’Argento battendo sul finale un mostro sacro del podismo maremmano, Christian Fois terzo al traguardo e per l’ottantanovesima volta su un podio del Corri nella Maremma.

Podio anche per l’Atletica Grosseto Elisa Napolitano, seconda La ventenne vincitrice della Feniglia 2021 è arrivata sul secondo gradino del podio, precedendo al traguardo precedendo Lisa Lambrecht (Team Marathon Bike).