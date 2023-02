La "Compagnia" fa incetta di titoli

La Compagnia Maremmana Arcieri fa "cappotto" ai campionati regionali indoor di Bientina. Sia nell’arco olimpico, che nell’arco nudo e nel compund, la squadra grossetana ha messo a segno una serie di successi che sono valsi due titoli regionali assoluti, due titoli regionali giovanili e diversi podi.

Nella categoria arco olimpico, ottime le prestazioni di tutti i partecipanti che hanno permesso di portare a casa un bel palmares. Nella categoria master maschile, secondo posto per Maurizio Rossi con 554 punti, primo posto per Alessia Bilisari nella categoria ragazze femminile con 499 punti, segueti dalla compagna Sara Fruscoloni, argento con 468 punti; quarto posto con 334 punti invece per Serena Pepi. Nella categoria junior maschile, bronzo per Samuele Rosso con 537 punti. Nella categoria allievi femminile, oro e titolo per Ilaria Tognozzi con 570 punti con cui rinnova anche il suo record personale. Per quanto riguarda le squadre, la squadra junior maschile, composta da Samuele Rosso, Cristian Bertoldi e Marco Antonio Condorelli, coglie il primo posto ed il titolo regionale. Stesso discorso per la squadra ragazze femminile composta da Alessia Bilisari, Sara Fruscoloni e Serena Pepi. Dopo i titoli regionali giovanili tre atleti hanno poi preso parte agli assoluti. Maurizio Rossi si è fermato agli ottavi di finale, mentre Alessia Bilisari ha raggiunto il bronzo dopo aver perso la semifinale contro la compagna Ilaria Tognozzi, poi campionessa regionale assoluta. Quarto posto per la squadra maschile assoluti, composta da Rosso, Bertoldi e Rossi, e primo posto per la squadra assoluti femminile composta da Tognozzi, Bilisari e Fruscoloni. Nell’arco nudo, ottavo posto per il master maschile Daniele Tognozzi, all’esordio in una gara di questo livello. Nella divisione compound invece presente con la maglia maremmana Matteo Bernardini, allievi, che con 507 punti si porta a casa un bellissimo terzo posto di categoria.